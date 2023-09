Wie einst der Papa: Sohn (17) von HSV-Legende van der Vaart wechselt zu Topklub

Als es endlich so weit war, wurden die Augen feucht. Wochenlang schon bahnte sich der Wechsel von Rafael van der Vaarts Sohn Damian zu Ajax Amsterdam an. Nachdem der 17-Jährige ihn am Mittwoch unterschrieb, ging der große Traum in Erfüllung. „Das war ein sehr emotionaler Moment“, sagt Ex-HSV-Star Rafael.

Wie der Papa will nun auch der Sohn über Ajax seine Profi-Karriere starten. Beim SC Victoria begann Damian mit dem Kicken, über den dänischen Klub Esbjerg geht es nun zu Ajax. Dort soll der Junioren-Nationalspieler in der U18 weiter wachsen.

Ajax widmete Damian van der Vaart ein langes Video

Kein normaler Wechsel, das wurde schon bei der Präsentation deutlich. Der Verein widmete den van der Vaarts ein rund fünf Minuten langes Video, auch Mama Sylvie war vor Ort.

„Ajax ist für Talente immer noch die beste Option“, sagt Papa van der Vaart. Der 40-Jährige spielte zwölf Jahre in Amsterdam, kickte dann u.a. beim HSV, Real Madrid, Tottenham und 109 Mal für Holland. Reichlich Druck für den Sohn. „Aber er ist entspannt“, sagt van der Vaart senior. „Ich mache mir keine Sorgen. Ajax ist sein Traumverein – und dies war ein Traumtag.“