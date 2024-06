Werder-Stürmer zum HSV? Das ist dran an dem Dauer-Gerücht

Transferzeit ist Spekulationszeit. Das wird beim HSV aktuell mal wieder mehr als deutlich. Fast täglich werden neue Spieler mit den Hamburgern in Verbindung gebracht. In den meisten Fällen sind es nur Gerüchte. Einige halten sich dabei ziemlich lange. Das gilt auch für einen Stürmer aus der Bundesliga. Die MOPO bringt Klarheit in den Fall.

Verstärkung soll es beim HSV mit Blick auf den Kader für die nächste Zweitliga-Saison noch in allen Mannschaftsteilen geben. Im Angriff wurde mit dem Bekenntnis von Robert Glatzel gerade die erste Baustelle geschlossen. Ein neuer Stürmer soll aber trotzdem noch kommen. Immer wieder als möglicher Kandidat genannt wurde dabei zuletzt der Name Dawid Kownacki.

Bekannt ist der ehemalige polnische Nationalspieler (sieben Einsätze) in Deutschland vor allem aus seiner Zeit in Düsseldorf. Von Januar 2019 bis Sommer 2023 machte er in der Ersten und Zweiten Liga insgesamt 102 Spiele (28 Tore) für die Fortuna. Danach ging es für ihn weiter nach Bremen. Für Werder kam er in der zurückliegenden Spielzeit bei 22 Einsätzen allerdings zu keinem Treffer. Nun steht er an der Weser schon wieder vor dem Abschied. Der HSV wurde in den vergangenen Wochen mehrfach als möglicher neuer Verein für den 27-Jährigen genannt.

Was ist dran an der Geschichte? Die MOPO hörte sich im Volkspark um. Das Ergebnis: Kownacki spielt in den Planungen der Hamburger keine Rolle. Der Name kann also von der Liste gestrichen werden. Gleiches gilt für Kaiserslauterns Marlon Ritter. Der Offensivspieler hatte bereits in Paderborn mit HSV-Coach Steffen Baumgart zusammengearbeitet und wurde zuletzt ebenfalls wiederholt mit den Hamburgern in Verbindung gebracht. Eine Rolle spielt der 29-Jährige in den Gedanken der Verantwortlichen beim HSV nach MOPO-Informationen allerdings nicht wirklich.