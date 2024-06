Fahrplan steht: Wann der HSV die neuen Trikots präsentieren wird

Mit welcher Mannschaft der HSV in die nächste Zweitliga-Saison gehen wird, ist in vielen Bereichen weiterhin unklar. Doch das ist längst nicht das einzige ungeklärte Thema im Volkspark. Auch die Frage nach der Bekleidung für die kommende Spielzeit wurde bislang nicht beantwortet. Das soll sich nun aber bald ändern. Die MOPO kennt den Fahrplan für die neuen HSV-Trikots.

So langsam nähert sich die Urlaubszeit für die Profis dem Ende zu. In zehn Tagen werden die Spieler zurück beim HSV erwartet. Mit Leistungstests und medizinischen Untersuchungen beginnt am 29. und 30. Juni die Vorbereitung auf die neue Saison. Viel zu sehen gibt es dabei von der Mannschaft in Hamburg allerdings zunächst nicht. Am 1. Juli werden die Profis die Stadt direkt wieder verlassen. Für das erste von zwei Trainingslagern geht es nach Schneverdingen. In ihren neuen Trikots werden die Spieler die Reise allerdings wohl aber noch nicht antreten.

Im vergangenen Sommer hatte der HSV den bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag mit Ausrüster Adidas verlängert. Gleichzeitig wurde mit „11teamsports“ ein neuer Partner gefunden, über den die Zusammenarbeit künftig läuft. Nun steht die Präsentation der ersten Trikots kurz bevor. Wie in den Jahren zuvor wird es beim HSV insgesamt für die anstehende Spielzeit drei neue Trikot-Sätze (Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikot) geben.

Mit neuen Trikots in den ersten HSV-Test der Vorbereitung?

Geplant ist, dass die erste Kollektion Anfang Juli präsentiert wird. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Nur so viel: Läuft alles optimal, werden die Profis im ersten Test der Vorbereitung (6. Juli beim TuS Neetze) in neuen Trikots auflaufen. Danach sollen dann Stück für Stück alle neuen HSV-Jerseys auf den Markt kommen.

Ein bisschen müssen sich die Fans auf die neue HSV-Ware also noch gedulden. Lange wird es aber nicht mehr dauern, bis zumindest dann die ersten Bilder zu sehen sein werden.