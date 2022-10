Werder-Stürmer als Glatzel-Backup? Das ist dran an dem Gerücht

Beim 2:3 gegen Aufsteiger Magdeburg am Samstag wurde deutlich, wie ungefährlich der HSV bisweilen daherkommt, wenn Topstürmer Robert Glatzel ausfällt. Der 28-Jährige kam gegen den FCM wegen Rückenproblemen erst in der 55. Minute – zu spät. Kein Wunder, dass sich die HSV-Bosse mit Alternativen beschäftigen, zumal die Winterpause schon vor der Tür steht. Eine Spur führt dabei ausgerechnet nach Bremen.

Wie die „Deichstube“ berichtet, steht Werders Eren Dinkci beim HSV auf dem Zettel. ​Für Dinkci ist in der Bundesliga kein Vorbeikommen an Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch, hinter Oliver Burke ist der 20-Jährige aktuell nur vierter Angreifer im Kader.

HSV soll an Eren Dinkci von Werder Bremen dran sein

In der laufenden Saison wurde Dinkci nur beim 0:2 in Freiburg am vergangenen Samstag eingewechselt. Es waren seine ersten 14 Pflichtspiel-Minuten in der aktuellen Spielzeit.

Dinkcis Vertrag an der Weser läuft noch bis 2025, ein halbjähriges Leihgeschäft könnte für beide Seiten Sinn ergeben. Konkrete Gespräche gab es nach MOPO-Informationen noch keine. Der Marktwert des dreifachen U20-Nationalspielers liegt bei 700.000 Euro.