Wer spielt gegen Kiel? Ein HSV-Verteidiger ist im Vorteil

Wer steht am kommenden Samstag beim Nord-Duell in Kiel in der HSV-Innenverteidigung neben Dennis Hadzikadunic? Nachdem zum Start in die Trainingswoche am Dienstag Stephan Ambrosius gar nicht trainieren konnte und auch Guilherme Ramos nur locker laufen ging, änderte sich das Bild einen Tag später etwas. Zumindest Ramos scheint nun voll auf Kurs Richtung Kiel zu sein.

Mit der Mannschaft trainieren konnten die beiden Innenverteidiger auch am Mittwoch noch nicht. Das Duo absolvierte auf dem Platz im Volkspark eine individuelle Einheit. Auch der Ball war wieder dabei. Vor allem bei Ramos, der letztlich auch deutlich länger als Ambrosius auf dem Rasen blieb, sah alles dabei schon wieder sehr gut aus.

Sollte es keine neuen Probleme geben, wird Ramos womöglich heute wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Damit wäre er dann endgültig auch bereit für das Kiel-Spiel.