Wer ist HSV-Kapitän gegen Schalke? Walter nennt Kandidaten – entscheidet aber nicht

Das, was ohnehin klar war, bestätigte Tim Walter am Mittwoch: „Bascho ist klarer Kapitän“, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz über Sebastian Schonlau. Und über Ludovit Reis, den neuen stellvertretenden Spielführer des HSV: „Wir wollen Ludo mehr in die Verantwortung ziehen.“

Hingegen verriet Walter nicht, wer in Abwesenheit der beiden verletzten Stammkräfte am Freitag gegen Schalke 04 die Binde tragen wird – weil er laut eigener Aussage nicht darüber bestimmt, sondern bestimmte Spieler selbst.

Meffert übernahm die HSV-Binde von Reis in Glasgow

Der Coach lobte zunächst Routinier und Klub-Urgestein Tom Mickel, „der auch Kapitän sein könnte – weil er meinungsstark ist und uns hilft, nach vorne zu kommen“. Walter stellte aber heraus, dass es ihm generell Freude bereite, mit welchem Selbstbewusstsein einzelne Profis in der Kabine inzwischen auftreten.

Der 47-Jährige nannte auch Daniel Heuer Fernandes, Robert Glatzel und Jonas Meffert als Kandidaten, die das Team am Freitag auf den Platz führen könnten – und sprach von „Jungs, bei denen es keine Hierarchie“ innerhalb der Mannschaft gebe. „Einer wird die Binde tragen, in der Kabine trägt aber auch keiner die Binde. Für uns ist es wichtig, dass wir da Verantwortung übernehmen – und das machen die Jungs.“ Wer dann letztendlich die Binde tragen werde, sei nur ein Zeichen, findet Walter.

„Ich lege das nicht fest, das ist ein demokratischer Prozess“, deutete der Übungsleiter an, dass die Führungsspieler die Entscheidung unter sich treffen werden. In Glasgow übernahm zuletzt Meffert die Binde, als Reis verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Dass der Abräumer auch im Eröffnungsspiel auf dem Spielberichtsbogen als HSV-Kapitän aufgeführt sein wird, ist gut möglich.