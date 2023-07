„Der Trainer hat entschieden“: Walter bestimmt neue Rangfolge der HSV-Kapitäne

In vier Partien fehlte Sebastian Schonlau in der Vorsaison gesperrt oder verletzt und konnte den HSV daher nicht als Kapitän auf den Platz führen. In dieser Rolle wurde der Innenverteidiger in besagten vier Spielen stets von Jonas Meffert vertreten, dem Vize-Kapitän – beziehungsweise dem Ex-Vize-Kapitän, wie seit Samstag bekannt ist.

Obwohl Meffert – in Abwesenheit von Schonlau – in der Mittelfeldzentrale neben ihm auflief, hatte Ludovit Reis beim Testspiel gegen RB Salzburg (1:4) die Kapitänsbinde um seinen Arm. Und der Niederländer wird sie in der neuen Saison auch stets tragen, wenn Schonlau mal ausfallen sollte – denn Reis ist neuer stellvertretender Spielführer des HSV!

Meffert nicht unglücklich: Reis ist neuer HSV-Vize-Kapitän

„Ich glaube, das hat der Trainer so entschieden“, sagte Meffert, der sein Amt zwar los, darüber aber nicht unglücklich ist: „Ich finde, das passt perfekt zu Ludo. Er geht voran und zeigt, dass er die Mannschaft nach vorne bringen will.“

Trotz des erneut verpassten Aufstiegs hatte Reis die Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel ermöglicht hätte, im Juni verstreichen lassen und seinen HSV-Vertrag stattdessen bis 2026 verlängert. Welch zentrale Rolle Coach Tim Walter für den 23-Jährigen auch künftig vorgesehen hat, macht die Binden-Entscheidung des HSV-Trainers nun deutlich.

Reis möglicher Kapitän beim ersten Spiel gegen Schalke 04

„Ich finde, Ludo sollte jetzt auch so langsam in die Rolle reinwachsen“, sagt Meffert über seinen Nachfolger Reis. Und über dessen neues Amt: „Ich finde, das passt auch zu Ludo. Er ist ein Typ, der vorangeht, an dem sich alle aufrichten.“ Ob Reis auch beim Zweitliga-Auftakt gegen Schalke 04 in knapp zwei Wochen als Kapitän auflaufen wird, ist vor allem vom Fitness-Zustand Schonlaus abhängig.

Schon beim ersten Testspiel des nun beendeten Kitzbühel-Trainingslagers konnte der an Wadenproblemen laborierende Abwehrchef nur zuschauen – und war beim 3:3 gegen Viktoria Pilsen noch von Keeper Daniel Heuer Fernandes vertreten worden. Aber nur, das ist nun klar, weil Reis letzte Woche Freitag wegen seines Extra-Urlaubs noch nicht in Tirol angekommen war.