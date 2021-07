Sieben Tage sind es noch – sieben Tage bis zum Anpfiff der neuen Zweitliga-Saison. Viel Zeit, sich für den Ernstfall zu wappnen, der mit dem Auftaktspiel gegen Schalke beginnt, bleibt nicht mehr. Und doch deutet alles darauf hin, dass Tim Walter seine Startelf noch nicht gänzlich beisammenhat. Im Testspiel gegen den FC Basel am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) jedenfalls will der Coach alle seine Profis noch mal spielen sehen.

„Alle kommen gegen Basel zum Einsatz“, gab Walter nach der gestrigen Vormittagseinheit preis. Ein gutes oder schlechtes Zeichen? Offensichtlich erscheint, dass die Spieler ihm die Entscheidung momentan nicht leicht machen. Dass der Konkurrenzkampf hoch ist, gefällt Walter. Üblich ist zugleich aber, dass im letzten Test vor dem Saisonstart diejenigen Profis – oder zumindest ein Großteil derer – in der Startelf zu finden sind, die dann auch an Spieltag eins von Beginn an auf dem Rasen stehen.

HSV-Testspiel gegen Basel: Alle Profis sollen spielen

Walter aber betont, dass er ein Trainer sei, der zu jedem Zeitpunkt „nach Trainingseindrücken“ und danach entscheide, wer ihm „die beste Form“ anbiete – und schlussfolgert deshalb: „In der Woche zum Schalke-Spiel kann sich noch einiges tun.“ Daher könne man nicht sagen, dass diejenigen, die gegen Basel starten, auch auf Schalke in seiner Startaufstellung stehen werden.

Der Test im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung ist jedenfalls die letzte Gelegenheit für alle Profis, sich noch einmal zu empfehlen. Und eine, die Walter auch denjenigen geben möchte, die aktuell etwas hintendran sind. Der Trainer deutete am Donnerstag an, dass ein paar seiner Kicker im Kampf um die Startelf derzeit durchaus „den Kopf vorne“ hätten. In Stein gemeißelt sind seine Eindrücke aber nicht – stattdessen fordert er jeden Tag volle Bereitschaft und vollen Einsatz seiner Profis.

Vor Auftakt gegen Schalke: Wer schafft’s in Walters Startelf?

Wer das am Samstag unter Anfeuerung von maximal 5700 sehnsüchtigen HSV-Fans nicht auf dem Platz zeigt, dessen Aussichten dürften mit Blick auf den Schalke-Knaller am kommenden Freitag eher Richtung Bank, denn Richtung Startelf tendieren.