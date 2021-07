Viel darf jetzt nicht mehr passieren, sonst hat der HSV ein richtiges Problem. Seit Mittwoch herrscht Klarheit darüber, dass Ersatzkeeper Tom Mickel (32) aufgrund seiner Schulterverletzung wohl zumindest bis Ende August fehlen wird. Die Torwart-Suche wird damit noch dringlicher.

Nur gut für den HSV, dass Daniel Heuer Fernandes (28) am Dienstag wieder voll einstieg. Denn durch Mickels Ausfall (zog sich in der Vorwoche beim 2:2 gegen den FC Augsburg eine Schultereckverletzung zu) hat der HSV zurzeit nur noch Leo Oppermann (19) in der Hinterhand. Der gilt zwar als sehr talentiert, ist aber noch extrem unerfahren.

Seit sechs Wochen sucht der HSV einen neuen Torwart

Der Bedarf, möglichst schnell einen weiteren Keeper zu präsentieren, wird dadurch noch größer. Bereits vor sechs Wochen löste der HSV den Vertrag mit Sven Ulreich (32) auf, der kurz darauf als Ersatzkeeper zurück zum FC Bayern wechselte. Passiert ist seitdem nicht viel. Sportvorstand Jonas Boldt sondiert den Markt, hat den passenden Mann aber noch nicht gefunden. Und will sich nicht treiben lassen.

Klar ist: Der HSV sucht einen Keeper, der Heuer Fernandes auf Augenhöhe begegnet und ihn zu einem offenen Zweikampf herausfordert. Anders allerdings als im Vorjahr. Da war Ulreich nach seinem Wechsel nach Hamburg eigentlich sofort gesetzt. Diesmal wird Heuer Fernandes nicht chancenlos sein.

Zwei U19-Keeper trainieren bei den HSV-Profis mit

Um im Trainingsbetrieb weiterhin gut aufgestellt zu sein, sind seit dieser Woche die beiden U19-Keeper Gavin Didzilatis und Steven Mensah bei den Profis dabei. Seit gestern dringender denn je. Immerhin: Mickel muss nicht operiert werden, die Behandlung verläuft konservativ.