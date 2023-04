Wenig Training und Zittern um zwei Säulen: So läuft die HSV-Derbywoche

Der Countdown läuft. Und er ist verdammt kurz. Drei Trainingseinheiten bleiben dem HSV, um sich den Frust über die Niederlage in Kaiserslautern aus den Klamotten zu schütteln – dann ist schon Derby-Zeit. Die bange Frage: Schaffen es Moritz Heyer und Jonas Meffert, die in der Pfalz fehlten, wieder zurückzukommen?

Insbesondere um die Schwere von Mefferts Verletzung machten sie beim HSV bereits vor der Partie auf dem Betze ein Geheimnis. Das blieb auch am Tag danach so. Am Sonntag schuftete der unter muskulären Problemen leidende Mittelfeldmann gemeinsam mit Heyer (Erkältung) und Sebastian Schonlau im Kraftraum. Der Kapitän bekam in Lautern einen Schlag auf den Knöchel, erklärte aber: „Das ist kein Problem.“ Auch Heyers Einsatz dürfte im Normalfall nicht gefährdet sein.

MOPO

Wie geht es beim HSV weiter bis zum Anstoß des Stadtduells? Nach dem trainingsfreien Montag bittet Tim Walter am Dienstag (15 Uhr), Mittwoch (10.30 Uhr) und Donnerstag (13 Uhr) auf den Platz. Anschließend warten dann die mutmaßlich wichtigsten 90 Minuten dieser Saison.

Aufatmen beim HSV: Drei Profis sind im Derby dabei

Gut für den HSV: Bakery Jatta, Ludovit Reis und László Bénes, denen eine Gelbsperre für das Derby drohte, erhielten in Kaiserslautern keine weitere Verwarnung und können am Freitag dabei sein.