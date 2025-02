Welcher HSV-Hochkaräter muss auf die Bank? Polzin liefert ersten Hinweis

Einer muss auf die Bank, daran führt kein Weg vorbei. Mit Sebastian Schonlau, Dennis Hadzikadunic, Jonas Meffert und dem wieder entsperrten Daniel Elfadli balgen sich vier HSV-Hochkaräter um nur drei Startelfplätze. Wer darf am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) in Regensburg spielen? Und wem bleibt nur die Bank? Am Mittwoch lieferte Trainer Merlin Polzin möglicherweise einen ersten Fingerzeig.

Es ist die spannendste Frage dieser HSV-Woche. Einer der vier Arrivierten wird am Sonntag draußen sitzen, so viel steht fest. Eine extrem harte Entscheidung für Polzin, denn: Nachdem sich Elfadli gegen Hannover (2:2) seine fünfte gelbe Karte abholte und in Münster (2:1) zusehen musste, rotierte Kapitän Schonlau in die Abwehrmitte und löste die Aufgabe an Hadzikadunic‘ Seite ordentlich. Zentral-defensiv spielte Meffert überzeugend auf, bereitete sogar den Ausgleich vor. Nun aber steht der beim HSV seit Saisonstart unumstrittene Elfadli wieder bereit.

Am Sonntag tritt der HSV in Regensburg an

Wie plant Polzin für Regensburg? Am Mittwoch bildeten Elfadli und Schonlau das gesamte Training über ein Pärchen in der Abwehrmitte. Das würde bedeuten, das Hadzikadunic raus wäre. Denn an Meffert führt in der zentralen Defensive zurzeit kein Weg vorbei.

Eine erste Tendenz? Oder schon mehr? Sollte es am Ende wirklich Hadzikadunic treffen, käme das aufgrund der seit Wochen stabilen Leistungen des Bosniers durchaus überraschend. Nach seiner durchwachsenen bis schwachen Hinrunde hat sich der 26-Jährige gefangen und darf sogar wieder auf sein Comeback im Nationalteam hoffen.

Schonlau, Elfadli, Hadzikadunic, Meffert – wer landet auf der HSV-Bank?

Noch hat Polzin Zeit, sich final zu entscheiden. Donnerstag, Freitag und Samstag (vor der Abreise nach Bayern) stehen drei weitere Trainingseinheiten an. Danach wird der Trainer wissen, wem er in Regensburg sein Vertrauen schenkt und wen er enttäuschen muss.