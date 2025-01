Endlich in Top-Form! Jetzt winkt HSV-Profi Hadzikadunic besondere Belohnung

Plötzlich wird er wieder zur verlässlichen Größe. Seit Merlin Polzin Cheftrainer des HSV ist, hat Dennis Hadzikadunic seinen Stammplatz in der HSV-Abwehr sicher – mit großem Erfolg. Der Lohn: In Kürze winkt dem Bosnier sogar die Rückkehr ins Nationalteam.

Elf Punkte aus fünf Partien, keine Niederlage und nur vier Gegentore. Auch durch Hadzikadunic legte die HSV-Defensive mächtig zu. Der zum zweiten Mal vom russischen Erstligisten FK Rostow geliehene Innenverteidiger hat zu der Stärke zurückgefunden, die sich die HSV-Verantwortlichen von ihm erhofften.

Ex-HSV-Star Barbarez ist seit Sommer 2024 Bosniens Nationaltrainer

Das freut nicht zuletzt den Mann, der im vergangenen Herbst auf Hadzikadunic‘ Leistungsloch reagierte und ihn nicht mehr für den Nationalkader berief. Sergej Barbarez, seit Sommer 2024 Cheftrainer der Bosnier, freut sich über die nun gezeigten Leistungen seines Landsmannes. „Man sieht, dass Dennis sich steigert“, sagte er der MOPO und stellt mit Blick auf die nächste Länderspielperiode im März fest: „Wenn er so weiter macht, hat er eine reelle Chance, nominiert zu werden.“

Die Bosnier starten im Frühjahr direkt mit einem Topspiel in die WM-Qualifikation und müssen nach Rumänien (21.3.), dem wohl stärksten Gruppengegner nach Österreich. Zudem komplettieren Zypern und San Marino das Feld. Die Gruppensieger sind direkt für das 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfindende Turnier qualifiziert, der Zweite geht in die Playoffs.

Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez imago/MIS Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez

Auf einen Hadzikadunic in der aktuellen Form würde Barbarez nicht verzichten wollen. Noch im Herbst war nach mehreren enttäuschenden Leistungen kein Platz mehr im Kader für den 26-Jährigen, der bislang 28 Mal für Bosnien auflief. Nun sagt Ex-HSV-Star Barbarez: „Jeder hat eine Chance. Wir haben nicht den Luxus, auf Abwehrspieler verzichten zu können, die in so guter Form sind. Ich habe Dennis im Auge.“

Hadzikadunic will mit dem HSV aufsteigen

Acht Partien stehen für Hadzikadunic und den HSV vor der Länderspielpause noch an. Spiele, in denen der Abwehrmann drei große Ziele vor der Brust hat. Er will den HSV vor der heißen Phase des Aufstiegskampfes in eine gute Position bringen und sich selbst zurück in Bosniens Nationalkader kämpfen. Damit würde Hadzikadunic zugleich seine Chancen im zu erwartenden Vertragspoker mit dem HSV erhöhen. Sollte der Verein ihn über den Sommer hinaus halten wollen, müsste er ihn wohl kaufen – denn eine erneute Leihe aus Rostow, wo er einen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag besitzt, ist nicht möglich.

Aufstieg. WM-Traum, neuer Vertrag – drei große Ziele für Hadzikadunic, der beim HSV vor wegweisenden Karriere-Monaten steht.