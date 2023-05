Wegen Metallica: Umbau des Volksparkstadions mit Folgen für den HSV

Vor drei Tagen noch bejubelten 56.500 Fans im Volkspark den Sieg gegen Fürth. Mittlerweile ist das Stadion zur Baustelle geworden: Keine Spur mehr vom Rasen, stattdessen werfen die Konzerte der US-Band Metallica ihre Schatten voraus.

Fix was los im Volkspark. Nur Fußball wird erstmal nicht mehr gespielt. Wenige Stunden nach dem Abpfiff gegen Fürth begannen die Aufbauarbeiten für die Konzerte (Freitag und Sonntag). Bis es soweit ist, wird nun beinahe rund um die Uhr im Stadion gearbeitet.

Direkt nach den Konzerten könnte dann wieder der HSV gefragt sein. Bei einer Teilnahme an der Relegation (Rückspiel im Volkspark am 5.6.) würde sofort ein neuer Rollrasen verlegt werden.

Neuer HSV-Rasen bei Relegation

Am Sonntag entscheidet sich, ob das Walter-Team, das in Sandhausen ran muss, Dritter bleibt oder bei einem gleichzeitigen Heidenheimer Patzer in Regensburg doch noch den direkten Aufstieg packt.

Von einer Relegations-Teilnahme des HSV würden übrigens auch die Hamburg Sea Devils profitieren. Das Football-Team empängt am 11. Juni Rhein Fire im Volkspark. Auf einem dann frischen Geläuf?