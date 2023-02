Wegen David-Ausfall: Schonlau bekommt neuen Abwehrpartner

Gut gelaunt verließ Javi Montero am Freitag die Trainingsplätze im Volkspark und scherzte im Vorbeigehen noch mit einigen Autogramm- und Selfiejägern. Der Spanier wusste schon vor der Abreise nach Heidenheim, dass nun endlich seine erste große Stunde beim HSV schlagen würde: Am Samstag darf er erstmals in der Zweiten Liga ran.

Montero, der im Winter auf Leihbasis von Besiktas Istanbul kam, profitiert vom Ausfall Jonas Davids, der wegen seiner Hüftprellung auch am Freitag nur individuell trainierte.

MOPO

Nun wird der Spanier gemeinsam mit Sebastian Schonlau die Innenverteidigung bilden.

David muss passen – eine andere Sorge aber ist HSV-Trainer Tim Walter los. Mittelfeldmann Jonas Meffert trainierte mit und signalisierte, dass seine Knieprobleme behoben sind.