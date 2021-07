Nach zwei freien Tagen klotzen die HSV-Profis am Wochenende wieder ran. Sie werden sich während der Einheiten im Volkspark ziemlich verlassen vorkommen – denn aufgrund der Corona-Bestimmungen sollen erstmal keine anderen Teams zeitgleich mit den Profis trainieren.

Der Grund dafür liegt in der Modernisierung des äußeren, zum Hellgrundweg gelegenen Trainingsplatzes, den die U21 gern für ihre Einheiten nutzt. Nun muss sie auf die anderen Plätze im Volkspark ausweichen – was bei einem Aufeinandertreffen mit den Profis aufgrund der Corona-Verordnungen für Probleme sorgen würde. Momentan legt das Regionalliga-Team noch eine kurze Zwischenpause in ihrer Vorbereitung ein. Spätestens Ende des Monats sollen dann auch wieder alle Plätze im Volkspark zur Verfügung stehen.

HSV widerspricht Gerüchten um Trainings-Revolution

Für Irritationen sorgten zuletzt Gerüchte, nach denen Profi-Coach Tim Walter generell keine Jugendteams mehr parallel zu den Profis trainieren lassen wolle, um ruhiger arbeiten zu können. Das hätte weitreichende Folgen gehabt, denn im Volkspark sind die Teams ab der U16 aufwärts beheimatet. Der HSV widerspricht diesen Gerüchten allerdings, die Bosse würden eine Maßnahme dieser Art auch nicht zulassen. Weil den Jugendspielern gerade der enge Kontakt zu den Profis als Anreiz dienen soll.