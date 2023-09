Wegen 95 Tickets! HSV-Stadion „erst“ zum elften Mal in Folge ausverkauft

Am Sonntag gegen Rostock (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wird der Volkspark erneut aus allen Nähten platzen. 57.000 Fans werden dabei sein, abermals ist das Stadion ausverkauft. So oder so ist das ein neuer HSV-Rekord. Allerdings ist Hamburgs Fußball-Tempel nicht wie angenommen schon zum zwölften Mal in Folge ausverkauft – sondern „erst“ zum elften Mal. Ausgerechnet die mit dem HSV-Anhang befreundeten Arminen aus Bielefeld schmälern den Rekord …

Niemals zuvor rannten die Fans dem HSV in der Vereinsgeschichte derart die Bude an. Daran ändert auch der kleine Schönheitsfleck aus der vergangenen Rückrunde nichts.

95 Plätze blieben im HSV-Stadion gegen Bielefeld frei

Eigentlich, so lautete die Annahme, würde der HSV mit dem ausverkauften Haus gegen Rostock das Heim-Dutzend voll machen. Doch der Verein widerspricht. „Zum elften Mal in Folge wird unser Stadion ausverkauft sein“, verkündete Pressesprecher Philipp Langer am Freitag.

Tatsächlich unterlief auch der MOPO in ihrer Rechnung ein Fehler. Denn bei der Partie gegen Bielefeld am 19. Februar blieben genau 95 Plätze im Gästebereich frei. 56.905 Fans waren bei der Partie dabei, die damit so gut wie ausverkauft war – aber eben nicht so ganz.

Somit ist die Rostock-Partie tatsächlich erst die elfte, für die es mit dem Anpfiff keine Karten mehr gab. Das Dutzend dürfte der HSV dennoch vollmachen, mehr noch: Für die kommende Heimpartie gegen Düsseldorf, das erst in vier Wochen stattfindet (29.9.) sind bereits 43.000 Tickets weg. Auch für die Partie gegen Fürth (21.10.) schon mehr als 40.000.