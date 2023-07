Wechsel geplatzt? HSV-Keeper nicht mehr in Osnabrück

„In den nächsten Tagen“, schrieb der VfL Osnabrück erst Dienstag, werde der beim HSV aussortierte Marko Johansson als Trainingsgast an der Bremer Brücke zugegen sein. Wie die MOPO erfuhr, war der Keeper am Freitag aber schon wieder abgereist aus Süd-West-Niedersachsen – was allerdings nicht bedeutet, dass ein Wechsel vom Tisch ist.

Vielmehr ging es bei dem kurzen Gastspiel um ein erstes Kennenlernen zwischen dem Verein und dem Schweden – und Johansson soll in den wenigen Einheiten einen guten Eindruck hinterlassen haben.

Weil die finale interne Bewertung der VfL-Bosse aber noch aussteht, gibt es noch keine Tendenz, ob aus dem Kurz-Besuch ein Beschäftigungsverhältnis wird.