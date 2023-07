Meißner-Wechsel nach Dresden perfekt! Ist Johansson jetzt der nächste HSV-Abgang?

Während Stephan Ambrosius erst mal in Hamburg bleiben will und noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat, sind zwei andere Profis, die beim HSV zuletzt auf dem Abstellgleis standen, schon mindestens einen Schritt weiter. Robin Meißner (23) hat einen Vertrag in Dresden unterschrieben und auch Torhüter Marko Johansson (24) hat zumindest für den Moment einen neuen Verein gefunden.

Meißners Wechsel in die Dritte Liga nach Dresden hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet (MOPO berichtete). An diesem Dienstag wurde nun alles finalisiert. Der Stürmer, der in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für Viktoria Köln spielte, absolvierte bei Dynamo seinen Medizincheck und unterschrieb anschließend einen Kontrakt bis 2025.

HSV-Torhüter Johansson könnte zu Osnabrück wechseln

Womöglich eine Liga höher als Meißner wird in der kommenden Spielzeit Johansson aktiv sein. Der HSV-Torhüter (war zuletzt nach Bochum verliehen) absolviert seit Dienstag ein Probe-Training beim VfL Osnabrück mit dem ehemaligen HSV-Co-Tobias Schweinsteiger als Chef.