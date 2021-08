Pfiffe im Volkspark – das hatte man so nicht erwartet. Doch in der zweiten Hälfte machten die HSV-Fans ihrem Ärger über zahlreiche Rückpässe zu Keeper Daniel Heuer Fernandes Luft. Das sorgte auch bei Trainer Tim Walter für Irritationen.

Irgendwann reichte es ihnen. Als Heuer Fernandes Mitte der zweiten Hälfte mehr und mehr zum Adressaten zahlreicher Zuspiele wurde, ging zunächst ein ärgerliches Raunen vieler Fans durch den Volkspark. Kurz darauf folgten Pfiffe, etwas später dann wurde jeder Rückpass zum Keeper gar mit höhnischem Applaus bedacht. Reaktionen, die überraschten – und die auch Heuer Fer­nandes zwischenzeitlich zu verunsichern schienen.

Trainer Walter verteidigt den neuen Spielstil seines HSV

„Das ist nun mal unser Spiel“, merkte Walter später an und nahm eine Lehre mit nach Hause: Ganz offensichtlich müssen sich auch die HSV-Fans erst noch an die Art des Trainers, Fußball spielen zu wollen, gewöhnen. Die nämlich schließt einen aufgerückten, mitspielenden Torhüter unbedingt mit ein.

Heuer Fernandes’ 66 Ballkontakte gegen Darmstadt sprechen eine deutliche Sprache. Zuletzt, gegen den FC St. Pauli (70) und Dresden (81), waren es sogar noch mehr. Unterm Strich hat kein Keeper der Liga mehr Ballkontakte als Hamburgs Nummer eins (im Schnitt 67,5 pro Spiel).

Walter hofft auf noch mehr Unterstützung der HSV-Fans

So wenig Walter die Pfiffe der Anhänger schmeckten, so diplomatisch gab sich der 45-Jährige anschließend. „Wir versuchen, die Zuschauer zu sensibilisieren“, stellte er klar. „Und irgendwann knacken wir sie.“ Und weiter: „Sie wollen nicht, dass der Ball so oft beim Torwart ist. Aber ich hoffe, dass sie uns künftig da noch mehr unterstützen, wie sie es ansonsten ja ständig tun.“