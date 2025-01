Was macht er denn da? Selke überrascht beim HSV-Training in neuer Rolle

Zweieinhalb Tage lang war nichts von Davie Selke auf den Trainingsplätzen in Belek zu sehen. Am Mittwochabend aber ließ sich der HSV-Torjäger wieder blicken – und überraschte in ungewohnter Rolle!

Mit einem türkischen Tee in der Hand marschierte Selke an den erfreuten HSV-Fans vorbei auf den Platz und begutachtete das Training seiner Kollegen. Allerdings nicht vom Spielfeldrand aus: Der 29-Jährige erklomm den Trainings-Turm, auf dem Video-Analyst Eduard Riesen sein Reich hat und den besten Überblick genießt.

HSV-Stürmer Selke betätigte sich in Belek als Drohnenpilot

Dort angekommen, wurde Torjäger Selke selbst zum Analysten und durfte kurzzeitig die Drohne steuern, die jedes Training der HSV-Profis begleitet und aufzeichnet. Immerhin: Zu einer Bruchlandung kam es nicht, als Selke Hand anlegte.

Offen bleibt noch, wann der Stürmer selbst wieder auf dem Platz aktiv sein kann. Derzeit pausiert er wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel. Durchaus möglich, dass er erst ab der kommenden Woche wieder einsteigt, nach der Rückkehr des HSV in den Volkspark. Selkes Einsatz zum Rückrundenstart gegen Köln (18.1.) soll allerdings weiterhin nicht gefährdet sein.

U21-Torjäger Sillah verstärkt den HSV in der Türkei

Sein Ersatz ist mittlerweile in der Türkei gelandet. U21-Torjäger Omar Sillah (13 Treffer in 20 Saisonspielen), der seit Dienstagabend in Belek weilt, trainierte am Mittwoch mit und wird auch am Freitag, im Test gegen FCSB Bukarest (13 Uhr deutscher Zeit), im Aufgebot stehen.