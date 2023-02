Warum sich HSV-Torjäger Glatzel mit Harry Potter auf das Topspiel einstimmte

Es war wahrlich magisch, was sich da am 5. Februar 2022 am Darmstädter Böllenfalltor zugetragen hatte. Und historisch: Innerhalb von nur 13 Minuten hatte Robert Glatzel beim letzten HSV-Gastauftritt bei den „Lilien“ dreifach getroffen und allein damit Geschichte geschrieben – denn nie zuvor war einem Zweitliga-Profi schneller ein lupenreiner Hattrick gelungen.

Als der heute 29-Jährige dann in Minute 88 zum vierten Mal traf und den Schlusspunkt unter die 5:0-Gala setzte, war Glatzels Zaubershow perfekt. Und nun, vor dem erneuten Topspiel in Darmstadt am Samstag (20.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de), ist der HSV-Stürmer bereit für die nächste. Die passende Einstimmung holte er sich dafür jedenfalls bereits am Donnerstagabend am Großmarkt ab.

HSV-Stürmer Glatzel sah Harry Potter in Hamburg

Nur vier Tage nach der Premiere schaute sich Glatzel im Hamburger Mehr! Theater „Harry Potter und das verwunschene Kind“ an. Was wenig überrascht, denn der Film-Fan hatte der MOPO schon im Winter des vergangenen Jahres verraten, dass die Geschichten von J. K. Rowling seine „Lieblingsfilmreihe“ seien.

Und ihm gefiel der Theater-Besuch immerhin so gut, dass er ihn auf Instagram mit seinen eigenen Fans teilte – inklusive der zauberhaften Harry-Potter-Titelmelodie. „Bobby kündigt immer etwas an“, hatte Tim Walter wenige Stunden zuvor über Glatzel gesagt – damit aber nicht dessen abendliche Unternehmungen, sondern vielmehr Glatzels sportliche Versprechungen gemeint.

„Vier Tore in einem Spiel, so etwas gelingt einem nicht jeden Tag“, erinnerte sich auch der HSV-Trainer an den Viererpack aus dem Februar 2022. Und schloss eine mögliche Wiederholung am aus HSV-Sicht hoffentlich magischen Samstagabend nicht aus: „Wenn es wieder so sein sollte, werden wir uns freuen – und Bobby sich sicherlich auch.“