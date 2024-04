„Nein! Nein! Nein!“ Warum HSV-Trainer Baumgart beim Glatzel-Comeback zögert

Der Trainer wurde laut, als Ignace Van der Brempt beim Handball-Kopfball-Aufwärmspiel zu Boden ging und lamentierte. „Steh auf“, brüllte Steffen Baumgart, der die spaßige Übung sonst jedoch lächelnd von außen verfolgte. Mehr konnte auch Robert Glatzel am Dienstag nicht tun, dabei soll der Torjäger genau wie der klagende Belgier einer der personellen Trainer-Trümpfe werden. Aber nicht nur mit Blick auf Sonntag, sondern den ganzen Endspurt. Deshalb ist höchste Vorsicht geboten.

Mit siebenmal „nein“ beantwortete Baumgart die Frage, ob Glatzel in seinen Planungen eine Ausnahme darstellen würde. Miro Muheim war aufgrund der engen Personal-Lage hinten links zuletzt mal so eine Ausnahme vom Credo des Coaches, dass angeschlagene Profis erst dann wieder eine Startelf-Option sind, wenn sie in der Woche vor einem Spiel vollständig oder zumindest fast mit dem Team trainiert haben.

Baumgart braucht Glatzel und Van der Brempt im Endspurt

Bei Glatzel, der am Dienstag erneut nur separat übte, verhält es sich anders. „Weil ich die Jungs lange brauche“, erklärt Baumgart und macht so deutlich: Er plant kurzfristig nicht auf Zwang mit zwei seiner HSV-Trümpfe. Sondern er will Glatzel, der jüngst zweimal fehlte, und Van der Brempt, der seit einem Monat nicht gespielt hat, fit für die heiße Endspurt-Phase haben.

„Ich brauche die Spieler hintenraus und nicht für ein Spiel, weil wir der Meinung sind, sie sind dann unentbehrlich“, sagt Baumgart, der auch mögliche Extra-Partien in der Relegation im Kopf hat. Darum: „Es sollte keine Ausnahme geben.“ Nicht bei Van der Brempt, der in dieser Woche erstmals wieder voll mittrainiert und nächste Woche gegen Kiel hinten rechts hinten wieder zum Startelf-Trumpf werden soll. Und auch nicht bei Glatzel, der am Mittwoch oder erst in den kommenden Tagen wieder komplett mitüben soll.

Auch Raab, Schonlau und Bénes sind nun die HSV-Trümpfe

Fürs Spiel in Magdeburg plant Baumgart seinen Stürmer bisher aber höchstens als Joker von der Bank ein. „Wenn er im Kader ist, würde ich mich sehr freuen“, sagte Baumgart am Dienstag. „Beginnen würde ich mit Bobby aus heutiger Sicht nicht.“ Sollte der 30-Jährige erneut ausfallen, würde András Németh wieder beginnen, in den letztens mindestens fünf Saisonspielen wären die Trümpfe Glatzel und Van der Brempt aber gemeinsam zurück.

Kurzfristig kann Baumgart definitiv auf andere setzen. Auf László Bénes, den in dieser Saison konstantesten und stärksten Hamburger. Auf Kapitän Sebastian Schonlau, der signalisierte, dass die lange lädierte Wade bereit ist fürs Saisonfinale. Und natürlich auf Keeper Matheo Raab, der gegen den 1. FCK zum Matchwinner avancierte und laut Baumgart „DER Rückhalt“ des HSV war. Hinsichtlich des Endspurts ist Raab nun einer von vielen Trümpfen des Trainers.