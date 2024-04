Németh nutzt HSV-Chance nicht – jetzt kehrt Glatzel zurück

Wirklich nutzen konnte er auch diese Chance nicht. Weil Robert Glatzel erneut verletzt aussetzen musste, durfte András Németh gegen Kaiserslautern wieder im Sturm ran. Der Angreifer brachte es auf zwei Torschüsse, war an der Entstehung zum 1:0 beteiligt, auf seine eigene Tor-Premiere in dieser Saison muss er hingegen weiter warten.

„Natürlich ist es das Ziel, Tore zu schießen und dabei zu helfen, das Spiel zu gewinnen“, erklärte Németh, den die Diskussion über seine mittlerweile seit über 700 Minuten anhaltende Torflaute nicht interessiert. Viel mehr freut er sich darüber, dass er nun zwei Mal in Folge in der Startelf randurfte.

Glatzel zurück auf dem Trainingsplatz

Ob der Ungar auch beim nächsten Spiel am kommenden Sonntag in Magdeburg zur ersten HSV-Elf gehören wird, ist offen. Am Sonntag meldete sich Glatzel auf dem Trainingsplatz im Volkspark zurück. Der Angreifer absolvierte eine individuelle Einheit. Probleme waren bei den Sprint- und Passübungen nicht zu erkennen.

András Németh (2.v.r.) leitete das Führungstor des HSV durch László Bénes (l.) ein. WITTERS András Németh (2.v.r.) leitete das Führungstor des HSV durch László Bénes (l.) ein.

Vieles spricht dafür, dass er am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren kann und dann auch eine Option für das Magdeburg-Spiel ist.

Ähnlich sieht es bei Ignace Van der Brempt aus. Der Belgier, der zuletzt mit muskulären Problemen aussetzen musste, machte am Sonntag sogar schon wieder Teile des Teamtrainings mit.