Warum für die HSV-Fans das Derby bereits um 17.30 Uhr beginnt

Für die Fans ist das Stadtderby in der Zweiten Liga bekanntlich das wichtigste Spiel der Saison. Für sie geht es in diesem Duell um mehr als nur drei Punkte. Besondere Spiele führen in der Regel dann auch zu besonderen Maßnahmen. So sieht es auch diesmal aus.

Für HSV-Anhänger ist am Freitag schon um 17.30 Uhr Anpfiff im Volksparkstadion. Dabei rollt der Ball gegen den FC St. Pauli erst eine Stunde später (Liveticker zum Spiel auf MOPO.de).

HSV-Fans planen für das Derby eine große Choreographie

Der Aufruf der aktiven Fan-Szene zum Derby ist knapp. Um 15 Uhr wollen sich am Freitag alle in Stellingen treffen. Bereits um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff, sollen alle dann im Stadion sein. Auch der HSV Supporters Club verbreitete den Plan der Nordtribüne auf seinen Kanälen.

Gerne schließen wir uns dem Aufruf der Nordtribüne an Aus diesem Grund wird es am kommenden Freitag keine neue Ausgabe des Volksparketts geben ❌ Alle um 17.30 Uhr auf die Plätze – alles für den Derbysieg! pic.twitter.com/CagbrfcIiR — HSV Supporters Club (@hsv_sc) April 17, 2023

Warum das Ganze? Einerseits soll die Mannschaft schon beim Warmmachen angefeuert und angeheizt werden. Der zweite Grund: Es soll beim Derby eine größere Choreographie auf den Rängen geben. Dafür wird auch die Hilfe möglichst vieler Fans im Stadion benötigt.