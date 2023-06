Warum die HSV-Relegation besonders für Vagnoman ein echtes Worst-Case-Szenario ist

Das dürfte für beide Seiten an diesem Donnerstag ein ungewohntes Treffen im Spielertunnel sein. Josha Vagnoman mit dem roten Brustring auf der einen, Jonas David mit der Raute auf der anderen Seite. Im Relegations-Hinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV treffen die beiden Kumpels, die zusammen seit der C-Jugend den Hamburger Nachwuchs durchliefen, erstmals aufeinander.

Vagnoman und David, das gab es lange Zeit nur im Doppelpack. Seit David zur U15 des HSV stieß, passte zwischen die beiden kein Blatt Papier. Beide wuchsen im Nordosten Hamburgs auf, Vagnoman in Poppenbüttel, David in Meiendorf. Eine gemeinsame Zeit, die beide nachhaltig miteinander verband. Sein erstes Profitor, 2019 gegen Erzgebirge Aue, widmete Vagnoman demonstrativ seinem Kumpel. Noch heute ist der Austausch eng.

Freundschaft zwischen Vagnoman und David musste ruhen

An diesem Donnerstag und am Montag aber wird die Freundschaft ruhen. Aus dem Umfeld der beiden ist zu vernehmen, dass sie auf einen telefonischen Austausch in den vergangenen Tagen verzichteten. Beide haben ein großes Ziel vor Augen – Freundschaft hin, Freundschaft her.

Und dennoch: Vor allem für Vagnoman ist das Wiedersehen mit den alten Kollegen ein echtes Worst-Case-Szenario. Nur allzu gerne hätte der Rechtsverteidiger das Duell mit dem HSV und David ein paar Monate später gehabt – im Oberhaus. Jetzt aber will er dafür sorgen dass „sein“ HSV Zweitligist bleibt, auch, um Klarheit über die eigene Zukunft zu haben.

Denn: Es ist völlig offen, ob und wie es für Vagnoman (Vertrag bis 2026) im Falle eines Abstiegs in Stuttgart weiterginge. Als neuer A-Nationalspieler (Vagnoman feierte Ende März gegen Belgien sein Debüt) sieht sich der 22-Jährige nicht mehr in der zweiten Liga. Um das zu verhindern, muss er dem HSV wehtun – und Kumpel David.