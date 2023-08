Diese Champions-League-Gegner würden sich HSV-Fans für Donezk wünschen

Am Donnerstagabend wird der Blick einiger HSV-Anhänger:innen nach Nyon wandern. In der beschaulichen Schweizer Stadt, die Hauptsitz der UEFA ist, werden ab 18 Uhr die Gruppen für die diesjährige Gruppenphase der Champions League ausgelost. Der ukrainische Meister Shakhtar Donezk, der seine drei Heimspiele im Volkspark austragen wird, ist in Lostopf 3 gesetzt.

Es könnten die ganz großen Hochkaräter in den Volkspark kommen: Manchester City, Bayern München, Real Madrid, Arsenal – alles wäre möglich. Für HSV-Fans sind aber auch die Qualifikations-Rückspiele am Mittwoch spannend.

Gruppenphase der Champions League wird am Donnerstag ausgelost

Sonny Kittel trifft ab 21 Uhr mit Raków Częstochowa auf den FC Kopenhagen, der mit der aktiven HSV-Fanszene freundschaftlich verbunden ist. Das Hinspiel ging mit 1:0 an die Dänen, Kittel und Co. wollen den Spieß umdrehen.

Und auch die Glasgow Rangers, im Sommer noch Testspielgastgeber des HSV (2:1), hoffen noch auf die CL-Teilnahme. Die Schotten müssen im Rückspiel bei der PSV Eindhoven ran (Hinspiel 2:2). Die HSV-Fans werden es verfolgen.