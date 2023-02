Die neuen HSV-Trikots erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Fans , nicht wenige der am Donnerstag anwesenden rund 130 Trainingsgäste trug eines der der beiden bisher präsentierten Jerseys (Heim- und Auswärts-Trikot). Bis es am Rande des Übungsfeldes noch etwas bunter sein wird, und bis auch die Spieltagskleidung der Profis noch ein wenig abwechslungsreicher sein wird, wird es allerdings noch ein wenig dauern.

Die neuen HSV-Trikots erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Fans, nicht wenige der am Donnerstag anwesenden rund 130 Trainingsgäste trug eines der der beiden bisher präsentierten Jerseys (Heim- und Auswärts-Trikot). Bis es am Rande des Übungsfeldes noch etwas bunter sein wird, und bis auch die Spieltagskleidung der Profis noch ein wenig abwechslungsreicher sein wird, wird es allerdings noch ein wenig dauern.

Denn das Ausweichtrikot, das in den vergangenen Jahren zwischen den Farben blau und rot, ja sogar mal grau und rosa variierte, wurde auch nach dem dritten Zweitliga-Spieltag noch nicht vorgestellt – und zugleich vor der Partie am Samstag in Bielefeld, bei der der neue Stoff theoretisch durchaus seine Premiere feiern könnte, weil ein Spielen im dunkelblauen HSV-Auswärtstrikot angesichts des blau-schwarzen Arminia-Heimoutfits nicht infrage kommt.

Trikots: HSV spielt in Bielefeld wohl ganz in weiß

Nach MOPO-Informationen ist eine Veröffentlichung des Ausweichtrikots noch in dieser Woche unwahrscheinlich, der HSV wird in Bielefeld daher wohl wie an Spieltag eins in Braunschweig auflaufen: weiße Heimtrikots, dazu weiße Hosen und weiße Stutzen.

MOPO

Die normalerweise, traditionell mit roten Hosen und blauen Stutzen gepaarten Heim-Hemden waren vor einem Monat, Mitte Juli, auch erst kurz vor Saisonstart präsentiert worden. Einer der Gründe für die damalige Verzögerung wiederholt sich nun mit Blick auf das dritte Trikot: Lieferprobleme von Hersteller Adidas.