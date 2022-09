Walters ungewöhnliche Vorbereitung: HSV-Spiel in Kiel wird zum Quickie

Anreisen, Punkte einsammeln – und schnell wieder zurück. Und das alles möglichst zügig. So sieht er aus, der Plan des HSV für die Partie in Kiel (Freitag, ab 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Mit Ausnahme des Stadtderbys bei St. Pauli wartet auf den HSV die kürzeste Auswärtsreise der Saison. Nur 95 Kilometer trennen den Volkspark vom Holstein-Stadion. Um den Tag für seine Profis nicht zu lang werden zu lassen, wählt Trainer Tim Walter diesmal eine ungewöhnliche Form der Vorbereitung.

Der Trip an die Förde wird für den HSV zum Quickie, denn Walter verzichtet auf eine Übernachtung vor Ort. Stattdessen lässt der 46-Jährige seine Profis am Freitagvormittag nochmal im Volkspark anschwitzen. Anschließend geht es mit dem Bus nach Kiel, wo die Mannschaft Tagesbetten beziehen wird. Damit beugt Walter einer zähen und etwas langweiligen Warterei bis zum Anpfiff am Abend vor. Normalerweise ist bei Auswärtsspielen eine Anreise am Vorabend üblich.

Für den HSV geht es in Kiel auch um der Ausbau seiner Rekord-Bilanz. Saisonübergreifend gewannen die Hamburger ihre letzten acht Pflichtspiele in der Fremde. Das schafften sie zuvor seit der Einführung des Profifußballs in Deutschland im Sommer 1963 noch nie.