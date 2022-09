Rekord oder Horror: Eine Serie wird für den HSV in Kiel enden

Am Freitag wartet auf den HSV in Kiel das nächste Nord-Duell. Dabei stehen zwei Serien im Vordergrund. Eine wird definitiv zu Ende gehen.

Die vergangenen acht Auswärtsspiele in der Liga, der Relegation und dem DFB-Pokal haben die Hamburger alle gewonnen. Das gab es seit Einführung der Bundesliga 1963 für den HSV zuvor noch nie. In Kiel soll diese Super-Serie mit Sieg Nummer neun in Folge nun weiter ausgebaut werden.

Auswärts-Serie: In Kiel will der HSV den neunten Sieg in Folge schaffen

Es wäre für die Hamburger gleichzeitig eine Premiere. Denn in Liga zwei hat der HSV bislang noch nie gegen die Störche gewonnen. Eine echte Horror-Serie, die mittlerweile auch schon seit acht Spielen läuft.

Horror-Serie: In Kiel hat der HSV zuletzt nur im DFB-Pokal gewonnen

Der letzte Erfolg, den der HSV in Kiel feiern konnte, liegt bereits 15 Jahre zurück. Im August 2007 gewannen die Hamburger in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 5:0 bei den Störchen. Es folgte das Wiedersehen in Liga zwei – und da gab es für die Hamburger bei diesem Duell bislang noch nie drei Punkte.

Das könnte Sie auch interessieren: Kiel-Boss Stöver: Darum ist der HSV „Topfavorit“ auf den Aufstieg

Von den bisherigen acht Vergleichen in der Liga hat Kiel drei gewonnen, in fünf Spielen wurden die Punkte geteilt. Auch die letzte Auswärtsniederlage des HSV gab es im April dieses Jahres in Kiel.