Ein Spiel wie dieses haben die meisten von ihnen bislang nur am Fernseher verfolgt. Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg wollen die Profis des HSV erstmals seit 35 Jahren wieder ins Pokalfinale einziehen. Es ist einer dieser Tage, an dem es nicht nur nach Bier und Sieg – sondern auch nach Sensation riechen soll.

Sie hätten auch locker 80.000 Tickets verkaufen können. Alle wollen hin. Ruckzuck waren die 57.000 Karten für das Pokal-Highlight im Volkspark vergriffen, eine würdige Kulisse für ein großes Spiel. Die Fans sollen den HSV tragen, um etwas zu schaffen, was für immer bleiben würde.

DFB-Pokal: HSV träumt von Finaleinzug gegen SC Freiburg

Gelingt nach dreieinhalb Jahrzehnten wieder der Sprung nach Berlin? Viermal verpasste es der HSV nach 1987 (damals siegte er im Endspiel 3:1 gegen die Stuttgarter Kickers), ein Halbfinale zu gewinnen. 1988 verlor er 0:2 in Bochum, 1997 1:2 beim VfB Stuttgart. Es folgten die bittere Heimpleite 2009 gegen Werder Bremen (2:4 nach Elfmeterschießen) und vor drei Jahren das 1:3 gegen Leipzig. Und diesmal? Am 21. Mai wären RB Leipzig oder Union Berlin der Gegner.

Tim Walter ist die Vorfreude auf den großen Fußballabend anzumerken. Der Trainer, gestärkt durch das überzeugende 3:0 in der Liga gegen den KSC, bemühte sich am Ostermontag gar nicht erst, die Angelegenheit herunterzuspielen. „Wir haben Bock auf dieses Spiel, es ist eine schöne Plattform“, ließ der 46-Jährige wissen, rückte die Vorzeichen bei aller Euphorie aber auch zurecht: „Die Rollen sind klar verteilt. Freiburg ist auf dem Weg in die Champions League, wir kämpfen ein Stück weit um den Aufstieg und wollen uns neu erfinden. Man sollte registrieren, dass der Gegner ein Stück über uns steht und wir als Zweitligist in der Rolle des Herausforderers sind.“

HSV setzt gegen SC Freiburg auf die Fans im Volkspark

Die aber wollen sie nutzen und setzen insbesondere auf die Fans als ganz großen Trumpf. „Vor 57.000 Fans bei uns ist schwer zu bestehen“, schickt Walter liebe Grüße an den Gegner. Sie kamen an. Freiburgs Christian Streich (56) weiß genau, was ihn und seine Mannschaft im Hexenkessel Volkspark erwartet: „Es geht darum, dass wir mit Demut nach Hamburg fahren. Da wird die Hütte brennen!“

Offen ist aber auch, wie der HSV mit der großen Kulisse zurechtkommt. Einen ausverkauften Volkspark gab es letztmals im Februar 2020, beim 0:2 gegen St. Pauli, viele der aktuellen HSV-Profis haben ihr Stadion so noch nicht erlebt. „Sie sollen einfach nur Freude empfinden“, sagt Walter und versucht, den Druck klein zu halten.

Steht am Ende endlich mal wieder eine magische Nacht im Volkspark? Dort, wo in den vergangenen Jahrzehnten viele Grundsteine zu Titelgewinnen gelegt wurden? Wo die Fans von alten Zeiten schwärmen und endlich mal wieder an eine gute Zukunft glauben möchten? Zigtausende Hoffnungen, die Walter in wenigen Worten zusammenfasst: „Es geht darum, dieses Spiel zu gewinnen und dann erst mal eine Hand am Pott zu haben.“