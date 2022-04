Server überlastet – Stadion ausverkauft! Dieser Ticket-Run überraschte den HSV

So schlecht sich die Zuschauerzahlen für den HSV in der Zweiten Liga auch gerade entwickeln mögen – das Pokal-Halbfinale gegen Freiburg dürfte auch stimmungstechnisch zum absoluten Highlight werden. Vor dem am Dienstagmorgen (10 Uhr) beginnenden freien Verkauf waren bereits mehr als 45.000 der 57.000 zur Verfügung stehenden Tickets verkauft – und schon nach kurzer Zeit waren dann auch die übrigen 12.000 Karten weg!

Dank des großen Supports der HSV-Fans wird das Volksparkstadion damit erstmals seit dem Stadtderby im Februar 2020 (0:2-Niederlage) komplett ausverkauft sein.

HSV: 57.000 Tickets für DFB-Pokal gegen Freiburg weg

Die Pokal-Tickets gingen weg wie warme Semmeln. Das war zwar zu erwarten, die Rasanz des Absatzes aber überraschte auch den HSV. Der Andrang war so groß, dass während des Mitgliedervorverkaufs am Montag sogar der Internet-Server überlastet war.

Am Dienstag ging der Vorverkauf weiter, dann für alle. Ab 10 Uhr konnte jedermann Karten für das Pokal-Highlight erwerben – und nach wenigen Minuten bereits war es dann ausverkauft. Allerdings blieben für den freien Verkauf des HSV auch nur noch 6300 Karten übrig, weil die übrigen 5700 noch verfügbaren Karten (zehn Prozent der Gesamtkapazität) an die Auswärtsmannschaft gehen.