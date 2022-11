Walter muss warten: Daran hapert es bei seinem neuen HSV-Vertrag

Trotz der enttäuschenden Leistung beim 0:1 in Fürth liegt Tim Walter mit dem HSV weiter auf Aufstiegskurs. Bis auf wenige Ausnahmen ist auf dem Platz unter seiner Leitung eine klare Entwicklung zu sehen. Viele Spieler sind besser geworden. Die Zuschauer bekommen in den meisten Fällen erfolgreichen und attraktiven Fußball geboten.

Der Weg soll weitergehen. Dazu gehört auch, dass Walters Vertrag verlängert wird. Sportvorstand Jonas Boldt hätte es am liebsten längst erledigt.

HSV-Vertrag von Walter: Aufsichtsrat tritt auf die Bremse

Doch der Aufsichtsrat, der vorher über Boldts Zukunft entscheiden will, tritt bislang auf die Bremse.

Was sagt Walter? Warum hat er noch nicht unterschrieben? „Das liegt nicht in meinen Händen, sondern in denen des Vereins“, so der 47-Jährige, der bei dem Thema noch cool bleibt. Nervig wird es trotzdem langsam.