HSV-Held Vuskovic: Das Geheimnis hinter seinen Traumtoren

Mit Robert Glatzel, Sonny Kittel, Jean-Luc Dompé und Ransford Königsdörffer hatte der HSV gegen Regensburg jede Menge Offensiv-Power auf dem Platz. Für den ersten Treffer sorgte allerdings Verteidiger Mario Vuskovic. Es war gleichzeitig das schönste Tor des Spiels.

Aus 25 Metern knallte der Verteidiger die Kugel unhaltbar zum 1:1 ins Tor der Regensburger. „Ich habe auf meinen guten Schuss vertraut. Die Schusstechnik übe ich schon seit ich klein bin“, erklärte der Kroate nach dem Spiel und lobte direkt auch seine Mitspieler. „Ich denke, alle haben ein gutes Spiel gemacht.“

Für das Highlight sorgte letztlich Vuskovic. Nicht zum ersten Mal beim HSV. Für den 20-Jährigen war es der dritte Treffer im Trikot der Hamburger. Alle waren mehr als sehenswert. In der vergangenen Saison traf er per Traumfreistoß beim 3:0 gegen Karlsruhe, in dieser Spielzeit erst nach einer starken Ecken-Variante beim 2:0 in Nürnberg und nun mit dem Knaller gegen Regensburg. Der König der Traumtore, er hat wieder zugeschlagen.