Mit Mario Vuskovic (Hajduk Split) und Tommy Doyle (Manchester City) hat sich der HSV in der vergangenen Woche kurz vor Transferschluss noch mal verstärkt. Zwei Talente (beide 19 Jahre alt), die zunächst auf Leihbasis für den HSV spielen. Zu sehen werden beide in einem HSV-Spiel aber wohl erst mal nicht so schnell sein. Trainer Tim Walter tritt auf die Bremse.

Den kroatischen Verteidiger Vuskovic hat Walter mittlerweile in einigen Trainingseinheiten im Volkspark erlebt. „Der Eindruck ist gut“, sagt der HSV-Coach. „Mario hat ein gutes Passspiel und ist relativ souverän für sein Alter.“ Klingt vielversprechend. Um direkt beim HSV durchzustarten, reicht es aber trotzdem noch nicht. „Wir brauchen noch eine Weile“, so Walter.

HSV-Trainer Walter erkennt körperliche Defizite bei Vuskovic

Was ist das Problem? Fehlt noch die Abstimmung oder ist Vuskovic nicht fit genug? „Es ist beides“, sagt Walter. Einerseits muss sich der Kroate noch an die Spielidee und die neuen Mitspieler beim HSV gewöhnen. Dazu gibt es offenbar auch noch körperliche Defizite. Walter: „Ich glaube, dass er durch die vielen Spiele, die er zuletzt gemacht hat, ein bisschen überspielt war.“

Vuskovic wird sich erst an Walters Spielstil gewöhnen müssen

Eine Prognose, wann Vuskovic bereit für sein HSV-Debüt ist, will Walter nicht abgeben. „Das kann ich nicht sagen, dafür muss ich ihn einfach noch weiter beobachten. Grundsätzlich bin ich absolut zufrieden mit seinem Zustand und auch mit der Art und Weise, wie er agiert. Es ist aber auch etwas Neues für ihn hier. Wir wollen Fußballspielen, das bedarf immer Zeit.“

Tommy Doyle wird am Mittwochabend in Hamburg erwartet

Bei Doyle könnte es noch länger dauern. Am Dienstagabend war der Mittelfeldspieler noch für die englische U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen den Kosovo dabei. Am Mittwoch wird er seine Sachen in Manchester packen und dann am Abend in Hamburg erwartet. Am Donnerstag müssen zudem noch einige organisatorische Dinge erledigt werden.

Walter berichtet über Telefonat mit Tommy Doyle

Auf dem Fußballplatz hat Walter das England-Talent bislang nur im Video gesehen. Dazu gab es in den letzten Tagen ein Gespräch. „Ich habe mit ihm telefoniert und ihm gesagt, dass wir uns freuen, dass er kommt. Er freut sich auch total. Er ist sehr begeistert und freut sich auf Hamburg“, sagt Walter, der Doyle so richtig erst im Volkspark kennenlernen wird.

Wie bei Vuskovic werden sich die Fans auch bei Doyle bis zur HSV-Premiere noch gedulden müssen. Die Marschroute ist klar: Erst wenn Walter überzeugt ist, dass alles passt und der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden die neuen HSV-Talente von der Leine gelassen.