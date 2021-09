Am Samstag um 20.30 Uhr kommt Sandhausen als nächster HSV-Gegner in den Volkspark. Für die Hamburger ist es das erste von fünf „Topspielen“ in den kommenden Wochen. Das klare Ziel ist der erste Heimsieg in dieser Saison. Dabei helfen will und soll Sonny Kittel. Der 28-Jährige kämpft parallel gegen sein ganz persönliches Sandhausen-Trauma.

Kittel und Sandhausen – das hat bislang so überhaupt nicht gepasst. Mit dem HSV und Ingolstadt ist der Mittelfeldspieler bislang zu sieben Spielen gegen den SVS in der Zweiten Liga angetreten, den Platz als Sieger verlassen hat er dabei noch nie. Nicht mal an einem Tor war er in den Duellen bislang beteiligt.

Kittel will im achten Versuch endlich den HSV-Gegner Sandhausen schlagen

Mit Ingolstadt setzte es für Kittel gegen das Hardtwald-Team ein 0:4, ein 0:1, ein 1:2 und ein 0:0. Mit dem HSV war es bislang ein 1:5, ein 1:2 und ein 1:1. Beim 4:0-Sieg der Hamburger letzte Saison gegen den SVS war Kittel nicht im Kader.

Kein Sieg aus sieben Sandhausen-Spielen – für Kittel eine echte Horror-Bilanz. Am Samstag will er das ändern. Für seinen ersten Erfolg über seinen Angstgegner würde er dabei sicherlich aber auch auf eine Torbeteiligung verzichten.