Vorverkauf startet: Teure Derby-Tickets machen Fans sauer

Die Server dürften wieder heißlaufen. Um 10 Uhr startet heute der Mitglieder-Vorverkauf für das Stadtderby am 21. April gegen den FC St. Pauli. Die hohen Ticketpreise, die bei Sitzplätzen für Erwachsene in der niedrigsten Preiskategorie bei 40 Euro starten und in der besten Kategorie ab 99 Euro, sorgten in den sozialen Medien für Unmut.

Voll werden dürfte es dennoch – auch schon an diesem Samstag. Gegen Holstein Kiel sind bislang 56.000 Karten abgesetzt, am Ende dürfte erneut volles Haus vermeldet werden.

MOPO

Genau das tat der 1. FC Kaiserslautern bereits für das Spiel gegen den HSV am 15. April auf dem Betzenberg, allerdings ohne Gästetickets. Wann die Hamburger ihren Verkauf für das Auswärtsspiel starten, ist noch offen.

Für das HSV-Heimspiel gegen Hannover 96 am Karsamstag sind – ebenfalls ohne Gästetickets – bislang 49.000 Karten verkauft.