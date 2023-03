Abwehrsorgen beim HSV: Montero entschuldigt sich nach bitterem Kurzauftritt

Allerspätestens seit Samstagvormittag hatte Tim Walter Gewissheit, dass er in Karlsruhe auf seinen Kapitän Sebastian Schonlau verzichten werden muss. Walter entschied sich als Schonlau-Ersatz für Moritz Heyer in der Innenverteidigung an der Seite von Jonas David und gegen den nominellen Ersatz Javi Montero. Ein Schachzug, der beim 2:4 im Wildpark nicht aufgehen sollte. Nach drei Gegentoren in den ersten 32 Minuten kam Montero dann doch – und erlebte einen äußerst bitteren Nachmittag.

Der Spanier und der HSV – das steht bislang unter keinem guten Stern. In Heidenheim (3:3) war es der 24-Jährige, der nach dem desolaten ersten Abschnitt ausgewechselt wurde, dieses Mal traf es David. Der 23-Jährige war in Karlsruhe völlig von der Rolle, seine Auswechslung in der 38. Minute dürfte für den Innenverteidiger an diesem Nachmittag wie eine Erlösung gewesen sein.

Erstmals seit Heidenheim durfte Montero sich also beweisen, keine fünf Minuten nach seiner Hereinnahme sah der von Besiktas geliehene Verteidiger die gelbe Karte. Mit seiner körperbetonten Spielweise fand Montero vor allem zu Beginn des zweiten Durchgangs nach und nach in die Partie, wenngleich nicht jeder Pass in der Eröffnung ankam. Montero wirkte stabiler als bei seinem Debüt in Heidenheim – und brachte sich dann selbst um den Ertrag.

Nach einer Notbremse gegen Fabian Schleusener sah der Spanier kurz vor Schluss die Ampelkarte – und verbaute sich die Chance auf einen möglichen Startelfeinsatz gegen Holstein Kiel kommenden Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Denn: Ob Schonlau dann schon wieder zurück sein wird, steht in den Sternen.

Montero entschuldigte sich noch am selben Abend bei den HSV-Fans, schrieb bei Instagram: „Ich möchte mir dafür entschuldigen, dass ich die Mannschaft in den wichtigen letzten Minuten mit zehn Mann zurückgelassen habe.“

Rechtsverteidiger Noah Katterbach wurde zudem mit brummendem Schädel ausgewechselt. Die Abwehrsorgen beim HSV, sie sind nicht kleiner geworden am Sonntagnachmittag. Montero, soviel steht fest, wird sich wieder einmal hinten anstellen müssen.