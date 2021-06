Vorsicht, HSV!: Auch Heidenheim hat einen Terodde

Am kommenden Sonntag tritt der HSV beim 1. FC Heidenheim an (13.30 Uhr im MOPO-Liveticker). Es ist ein Duell, bei dem es fast schon eine Garantie auf Tore gibt. In den bislang vier Zweitliga-Spielen zwischen dem HSV und dem FCH fielen insgesamt 13 Treffer. Und nun kommt es auch noch zum direkten Duell zwischen den aktuell besten Torjägern in der Zweiten Liga.

Der HSV schickt Simon Terodde ins Rennen. Der 32-Jährige hat an den ersten acht Spieltagen neun Tore erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet. Der HSV-Angreifer führt souverän die Torjägerliste der Zweiten Liga an.

HSV-Stürmer Terodde hat gute Erinnerungen an Heidenheim

Dass er auch in der Voith-Arena in Heidenheim gerne trifft, hat Terodde bereits in der Vergangenheit bewiesen. Es ist der Ort, an dem er als Profi bislang in einem Spiel an den meisten Toren beteiligt war. Bei seinem letzten Spiel mit dem VfL Bochum gewann Terodde im Mai 2016 mit 4:2 in Heidenheim. Drei Tore und zwei Vorlagen standen für ihn am Ende in der Statistik. Einen Treffer erzielte er per Strafstoß, den Elfmeter hatte der Stürmer zuvor selbst rausgeholt.

Heidenheims Kühlwetter erzielte in acht Spielen fünf Tore

Was Terodde beim HSV ist, ist Christian Kühlwetter (24) in dieser Saison in Heidenheim. Aus der Dritten Liga vom 1. FC Kaiserlautern war der Angreifer im Sommer zum FCH gewechselt. In den ersten acht Liga-Spielen erzielte er bereits fünf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Am Samstag feierte er beim 2:2 in Kiel seinen ersten Doppelpack in der Zweiten Liga und sicherte Heidenheim damit einen Punkt. In der Torjägerliste steht Kühlwetter (mit zwei anderen) direkt hinter Terodde auf Platz zwei.

Terodde oder Kühlwetter – wer lässt am Sonntag sein Team jubeln? Die Zuschauer vor dem TV dürfen sich auf das Gipfeltreffen der Top-Torjäger der Zweiten Liga freuen. Es wird stürmisch!