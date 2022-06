Wer ist fit? Und wer nicht? HSV checkte Profis vor dem Trainingsstart

Knapp vier Wochen Sommerpause liegen hinter den Profis des HSV, so lange blieb Zeit, das bittere Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC (0:2) und den verpassten Aufstieg zu verarbeiten. Bereits seit Samstag sind die Spieler wieder im Einsatz – und wurden vor dem Trainingsstart von den Ärzten komplett durchgecheckt.

In Zweier-Teams traten die Profis zu den Leistungstests und der sportmedizinischen Untersuchung an. Einen Tag verbrachten sie im UKE und unterzogen sich dort allerhand Untersuchungen. Auch, um mögliche Entzündungsherde ausfindig zu machen. So standen auch Termine bei Augen- und Zahnspezialisten auf dem Programm.

Den anderen Teil der Tests zog die Mannschaft im Stadion durch, dort standen unter anderem Sprung- und Beweglichkeitstests an.

Am Montag geht es für die Profis nun endlich wieder zurück auf den Rasen. Zuschauer dürfen ab 14 Uhr im Volkspark dabei sein, zudem überträgt der Verein die Einheit live via HSV-TV.