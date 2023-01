Vorhang auf für die HSV-Fans! Das ist alles neu im Volkspark

Die XXL-Winterpause wurde beim HSV für die erste Phase der Sanierung des Volksparkstadions genutzt. Viel wurde in den vergangenen Wochen gearbeitet, am Sonntag beim Heimspiel gegen Braunschweig bekommen die Fans nun das Ergebnis zu sehen. Was ist aber überhaupt alles neu?

Bei der Europameisterschaft 2024 sollen fünf EM-Spiele im Volksparkstadion ausgetragen werden. Dafür muss die Heimstätte des HSV kräftig saniert werden. Von der UEFA gibt es mehrere Vorgaben. Andere Renovierungsarbeiten sind zudem nötig, um auch den laufenden Spielbetrieb weiter für die Zukunft zu sichern.

MOPO

Insgesamt rund 30 Millionen Euro kostet die komplette Stadion-Sanierung und Modernisierung. Der Austausch der Dachmembran, neue Stromversorgung, neues Flutlicht neue Beschallungsanlage und neue Sanitär-Anlagen gehören zu den größten Baustellen.

Der HSV-Rasen wurde schon für die EM erneuert

In der ersten Phase wurde in den zurückliegenden Wochen die Stromversorgung erneuert, unter anderem auch ein neues Notstrom-Aggregat installiert. Zu sehen wird davon für die Zuschauer am Sonntag eher nichts sein. Anders sieht es beim Rasen und der Beleuchtung aus. Das Spielfeld wurde in der Winterpause komplett erneuert. Dabei wurde nicht nur der Rasen ausgetauscht, sondern auch die Tragschicht darunter gewechselt. Ein Punkt, der ebenfalls zu den UEFA-Vorgaben für die EM 2024 gehört.

TV entscheidet über das Flutlicht im Volkspark

Das Flutlicht im Volksparkstadion ist komplett neu. Die alten Leuchten wurden durch LED-Lampen ersetzt. Es gibt nun eine Beleuchtungsstärke von bis zu 2000 Lux. Auch farbliche Effekte sind ab sofort möglich. Inwiefern das Flutlicht am Sonntag nun schon genutzt wird, ist noch offen. Grundsätzlich sind die Vereine von der DFL dazu angehalten, Energie zu sparen. Ob das Flutlicht gebraucht wird, entscheidend letztlich aber ohnehin das Fernsehen. Auffallen könnte den Zuschauern beim Spiel gegen Braunschweig auf jeden Fall, dass nicht nur das Flutlicht, sondern gleich die komplette Beleuchtung im Stadion neu ist.

Noch nicht neu sind hingegen unter anderem das Dach, die Beschallung und die Sanitär-Anlagen. Das wird alles erst im Laufe des Jahres in den Sanierungs-Phasen zwei und drei bearbeitet.