László Bénes hat das Rennen gegen die Zeit gewonnen. Wenn der HSV am Sonntag (13.30 Uhr, live bei Sky) mit dem Heimspiel gegen Braunschweig in die Rückrunde startet, wird der slowakische Nationalspieler dabei sein. Gerade noch rechtzeitig wurde er wieder fit. Die MOPO sprach mit ihm über ein neues Familienglück, die HSV-Fans – und seine Ziele für dieses Jahr. Denn eines hat er in Hamburg noch fest vor.

MOPO: Sie haben alle Testspiele der Vorbereitung verletzt verpasst, sind aber nun kurz vor dem Start in die Rückrunde wieder komplett eingestiegen. Wie geht es Ihnen? Kann der Trainer wieder voll auf Sie setzen?

László Bénes: Ja, mir geht es sehr gut. Ich hatte eine kleine Muskelverletzung und musste zwei Wochen etwas aussetzen. Auch wenn ich bei den Testspielen nicht dabei war, konnte ich zuletzt aber schon wieder alles machen. Ich bin wieder bei 100 Prozent und bereit, am Sonntag gegen Braunschweig zu spielen.

MOPO

Es ist das erste Pflichtspiel nach elf Wochen Winterpause. Wie haben Sie die Auszeit erlebt?

Eine so lange Pause hatte ich vorher noch nie in meiner Karriere. Ich glaube selbst im Sommer noch nicht. Das war auf jeden Fall etwas Besonderes. Es war gut, um den Kopf mal wieder freizubekommen. Trainiert haben wir in der Zeit aber trotzdem viel. Es war nicht nur Pause. Jetzt freue ich mich aber sehr, dass es endlich wieder richtig losgeht.

Bei Ihnen gab es in der Pause eine große Veränderung in der Familie. Sie sind Ende November zum ersten Mal Vater geworden. Wie hat sich das Leben dadurch verändert?

Gerade der Alltag hat sich schon sehr verändert. Aber es ist vor allem alles sehr schön. Ich genieße jeden Moment und freue mich jetzt noch mehr, wenn ich nach Hause komme. Probleme gibt es überhaupt keine. Auch in den Nächten bekomme ich noch genug Schlaf.

HSV-Nationalspieler Bénes genießt seine Vaterfreuden

Wird Ihre Tochter am Sonntag direkt im Stadion dabei sein?

Wir haben uns noch nicht entschieden, aber das kann gut sein. Sie wäre dann aber nur in einer Loge. Draußen ist es viel zu kalt und zu laut. Wir schauen mal, was passiert. Ich würde mich freuen, aber es muss alles passen.

Mit einem Tor und vier Vorlagen hatten Sie in den letzten fünf Spielen der Hinrunde einen richtig guten Lauf. Kann man dieses positive Gefühl nun direkt mit in die Rückrunde nehmen oder war die Pause dafür zu lang?

Natürlich will ich so weitermachen, wie ich aufgehört habe. Das gilt für die ganze Mannschaft. So, wie wir im letzten Spiel der Hinrunde für den Sieg gekämpft haben, so müssen wir direkt jetzt auch wieder loslegen. Wir wissen, was uns in der Rückrunde erwartet. Ein erfolgreicher Start ist da sehr wichtig. Wir wollen unbedingt gewinnen.

Was wird in der Rückrunde – gerade mit Blick auf den Kampf um den Aufstieg – entscheidend sein?

Die richtigen Ergebnisse. Wir haben in der Hinrunde ein paar Punkte liegen gelassen und Geschenke verteilt. Spielerisch war vieles schon gut. Es gab auch einige Spiele, bei denen ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass wir zu 100 Prozent gewinnen werden. Davon brauchen wir jetzt aber noch mehr. Wir sind bereit dazu. Ich freue mich, dass wir das ab Sonntag auf dem Platz zeigen können.

Bereit für die Rückrunde sind auch die Fans. Das Spiel gegen Braunschweig ist schon fast ausverkauft und auch danach sehen die Zahlen sehr gut aus. Überrascht Sie das?

So wie ich die HSV-Fans bislang erlebt habe, überrascht mich das nicht. Aber es ist wirklich Wahnsinn und eigentlich auch unglaublich. Wir spielen Zweite Liga und unser Stadion ist fast immer voll. Uns hilft das sehr. Wir spüren auf dem Platz die Energie der Fans. So soll es weitergehen. Die Fans sind heiß, wir sind heiß. Ich bin davon überzeugt, dass es eine geile Rückrunde werden kann.

Bénes will noch mehr Tore für den HSV erzielen

Bislang haben Sie in dieser Saison zwei Tore erzielt und sechs weitere Treffer vorbereitet. Sind Sie zufrieden mit Ihrer persönlichen Ausbeute?

Ich weiß, dass ich noch viel mehr kann. Ich arbeite daran, dass ich gerade vor dem Tor noch effektiver werde. Und ich bin auch überzeugt, dass ich in der Rückrunde mit Toren und Vorlagen der Mannschaft helfen werde. Eine bestimmte Zahl habe ich mir aber nicht vorgenommen.

Ein Tor im Volksparkstadion haben Sie bislang noch nicht erzielt …

Das ist richtig, aber auch da bin ich überzeugt, dass ich das erreichen kann. Das wäre ein sehr schöner Moment. Ein paar Mal war leider das Aluminium im Weg.

Was sind Ihre sportlichen Ziele für das Jahr 2023?

Das ist einfach. Der Aufstieg mit dem HSV in die Bundesliga und die Qualifikation mit der Slowakei für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.​