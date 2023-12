Vor Pokalspiel in Berlin: HSV lässt Weltmeister Yalcinkaya strahlen

Dem weltmeisterlichen Empfang am Flughafen folgte tags darauf auch einer in der HSV-Kabine. Und auch wenn seine Beine noch schwer sind und die Kraft noch nicht reicht für einen Kaderplatz im DFB-Pokal am Mittwoch bei Hertha BSC (20.45 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), hatte U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya auch am Dienstag durchgängig ein Lächeln in seinem Gesicht.

Bevor die Profis raus auf den Platz gingen und der 17-Jährige zur Regeneration aufs Fahrrad stieg, bekam Yalcinkaya von seinen Kollegen Umarmungen, Glückwünsche – und ein Präsent: ein schwarz-weiß-blaues Bild mit der Aufschrift „Weltmeister Bilal“ in Initialen, dazu der WM-Pokal und natürlich ein jubelnder Yalcinkaya im Nationaltrikot mit der Nummer 18.

Warme Worte: HSV-Trainer Tim Walter lobt Bilal Yalcinkaya

Der Youngster macht den HSV mächtig stolz. Und auch Tim Walter, von dem bei der Geschenkübergabe warme Worte für Yalcinkaya gab.

Lukasz Poreba, der am Montag erkältet gefehlt hatte, wirkte derweil im folgenden Abschlusstraining voll mit und ist in Berlin eine Option. Jean-Luc Dompé trainierte erneut drinnen nur individuell, ist damit definitiv kein Startelf-Kandidat und könnte gar komplett ausfallen.

Dompé droht beim DFB-Pokal-Spiel in Berlin der Ausfall

Ignace Van der Brempt übte nach seinem Comeback gegen St. Pauli mit Anssi Suhonen nur individuell auf dem Platz. Der Belgier dürfte gegen die Hertha geschont und von William Mikelbrencis oder Moritz Heyer vertreten werden.