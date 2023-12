HSV-Hoffnung Jatta spricht über Hertha, seine Zukunft und den Afrika-Cup

Beim Stadtderby am Millerntor durfte Bakery Jatta (Gelb-Sperre) am vergangenen Freitag nur zuschauen. „Das war wirklich schade für mich, weil ich der Mannschaft nicht helfen konnte“, sagt er. Beim Pokalspiel am Mittwoch in Berlin ist der Flügelstürmer wieder auf dem Platz dabei – und das mit ganz viel Vorfreude.

Bakery Jatta und der DFB-Pokal – das passt in dieser Saison bestens zusammen. In Runde eins beim 4:3 nach Verlängerung in Essen stand der 25-Jährige 120 Minuten auf dem Platz und war mit zwei Treffern der Mann des Spiels. In der zweiten Pokalrunde beim 5:4 nach Elfmeterschießen in Bielefeld kam Jatta als Joker in die Partie und traf nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 1:1.

Drei Tore in zwei Pokal-Spielen. Warum läuft es für Jatta in diesem Wettbewerb so gut? „Ich genieße den Moment und versuche mein Bestes auf dem Platz zu geben, um meiner Mannschaft zu helfen. Pokal-Spiele sind immer besonders. Da muss man 120 Prozent geben, um zu gewinnen“, antwortet der HSV-Angreifer.

Auch gegen Berlin hat Jatta diese Saison schon getroffen

Jetzt brennt Jatta auf den nächsten Pokal-Auftritt am Mittwoch in Berlin. Dass er in dieser Saison auch schon in der Liga für den HSV beim 3:0 gegen die Hertha getroffen hat, sorgt bei ihm für zusätzliches Selbstvertrauen. „Ich hoffe, es wird am Mittwoch mein Tag“, sagt Jatta, der sich aber nicht zu sehr in den Vordergrund stellen will. Seine Marschroute für das Achtelfinale in der Hauptstadt: „Wir müssen zusammen als Mannschaft Gas geben und unser Bestes zeigen. Hoffentlich kommen wir dann als Sieger wieder zurück nach Hause. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man im Pokal weiterkommt.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Unsympath, Großmaul!“ HSV-Trainer Walter zeigt erstaunliche Wandlung

Bereits zweimal hat Jatta mit dem HSV in diesem Wettbewerb schon das Halbfinale erreicht. So weit will er diesmal aber noch nicht denken. An Finalträume sowieso nicht. Es gehe aktuell um nichts anderes als das Achtelfinal-Duell gegen Hertha.

Fährt Jatta im Januar mit Gambia zum Afrika-Cup?

Dazu passt: Auch auf die Dauerfrage, wann er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim HSV verlängern wird, gibt es noch keine konkrete Antwort. „Ich bin gerne hier. Beim Rest vertraue ich meinem Management. Ich hoffe, alles geht klar“, sagt der Offensivspieler. Ebenfalls offen ist, ob er im Januar mit Gambia beim Afrika-Cup dabei sein wird. Jatta: „Wir haben schon mal gesprochen, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Erst mal genieße ich meine Zeit hier.“ Am Mittwochabend endlich wieder mit Vollgas auf dem Platz.