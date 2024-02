Vor Hannover-Spiel: Weiter Rätsel um HSV-Torjäger Glatzel

Zum strömenden Regen gesellte sich Dienstagnachmittag im Volkspark auch noch extremer Wind. Das machte den 24 Feldspielern, die sich auf dem Trainingsplatz tummelten, nichts aus – ein Lächeln im Gesicht von Robert Glatzel, der seinen Schlauchschal bis unter die Nase gezogen hatte, war aber auch nicht zu sehen.

Wie Masaya Okugawa, der zuletzt Knieprobleme beklagte, absolvierte der Stürmer den ersten Teil des Mannschaftstrainings normal mit. Als es in eine Spielform auf zwei große Tore ging, wechselte das Duo aber ins Individualtraining. Ein solches hatte Glatzel schon am letzten Donnerstag absolviert, laut Walter offiziell wegen eines Infekts.

Glatzel fraglich, Schonlau fällt sicher aus

Am Freitag übte der 30-Jährige dann wieder voll mit, fehlte tags darauf aber in Berlin in der Startelf, weil er laut Walter nicht bei einhundert Prozent gewesen sei. Aufgrund des Infekts, wegen dem Glatzel sich nun erneut zurückhielt? Oder liegt das Rätsel, wie es zunächst den Anschein erweckte, doch in den Problemen am Rücken?

Kapitän und Abwehrchef Sebastian Schonlau trainierte derweil am Dienstag erneut nur individuell auf dem Platz und ist auch fürs Hannover-Spiel am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) noch keine Kader-Option.