Vor dem Nürnberg-Spiel: Beim HSV deutet sich eine Kader-Überraschung an

Auf welche Profis wird Steffen Baumgart am Sonntag beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg setzen? Klare Antworten gab es von dem HSV-Coach im Vorfeld der Partie nicht wirklich. „Ich habe einen Plan, aber ich möchte nicht zu viel verraten“, so der 52-Jährige. Fakt ist: Es wird diesmal beim HSV so viele Ausfälle wie noch nie zuvor in dieser Saison geben. Auch beim Blick auf den Kader wird es wohl zumindest eine Überraschung geben. Zu sehen war das bereits beim Abschlusstraining am Samstag.

Mit Robert Glatzel, Dennis Hadzikadunic, Silvan Hefti und Emir Sahiti fallen vier Profis gegen Nürnberg verletzt aus. Sebastian Schonlau und Jonas Meffert sind zudem gesperrt. In der Defensive wird Baumgart damit seine Startelf im Vergleich zu den jüngsten Auftritten definitiv umbauen müssen. Doch das ist wohl nicht alles. Auch in der Offensive könnte es Veränderungen geben. Dafür hat der HSV-Coach für das Nürnberg-Spiel eine neue Option im Hinterkopf.

Zwei Nachwuchsstürmer beim HSV-Abschlusstraining

Insgesamt 20 Feldspieler und drei Torhüter waren beim Abschlusstraining am Samstag im Volkspark dabei. Dazu gehörten auch die beiden Nachwuchsstürmer Omar Sillah und Otto Stange. Statt mit der U21 am Nachmittag in der Regionalliga Nord gegen Drochtersen/Assel (1:1) anzutreten, bereitete sich das Duo zusammen mit den Profis auf den Auftritt am Sonntag gegen Nürnberg vor. Zumindest einer der beiden Angreifer dürfte am Ende auch einen Platz in dem Kader bekommen.

Bereits unmittelbar nach der Glatzel-Verletzung Mitte Oktober wurden Sillah und Stange von Baumgart als Sturm-Optionen für die Zukunft genannt. Nun scheint die Zeit gekommen zu sein. Die zahlreichen Ausfälle im Kader machen es möglich. Besonders Stange präsentierte sich am Samstag extrem engagiert und motiviert, zusammen mit Davie Selke blieb er nach dem Abschlusstraining sogar noch etwas länger auf dem Platz und arbeitete an seinem Tor-Abschluss. Ein Zeichen für den Sonntag?

Auch Walter setzte beim HSV schon auf Stange

Fest steht: Schon in der zurückliegenden Saison hatte Stange unter Ex-HSV-Coach Tim Walter in zwei Partien den Sprung in den Spieltagskader der ersten Mannschaft geschafft. Zu seinem Profi-Debüt reichte es da allerdings noch nicht. Das könnte sich für den 17-Jährigen nun ändern. Der Mittelstürmer kam in dieser Spielzeit bislang für die U19 und U21 zum Einsatz. Bei den Profis machte er zudem im Training und auch bei Testspielen immer wieder auf sich aufmerksam.

Ist er nun bereit für den nächsten Schritt oder entscheidet sich Baumgart am Ende für Sillah? Der 21-Jährige ist wie Stange regelmäßig beim Profi-Training im Volkspark dabei. In der Regionalliga hat er in dieser Saison in 15 Spielen immerhin schon acht Tore erzielt. Anders als bei Stange wäre für ihn sogar schon die Nominierung für den Profi-Kader eine Premiere.