Vor dem Aufstiegs-Showdown: Weltmeisterin adelt die HSV-Frauen

Der zweite Anlauf soll sitzen, doch die Nuss, die es zu knacken gilt, ist hart. Am Sonntag (13 Uhr) steigt für die HSV-Frauen das Hinspiel um den Zweitliga-Aufstieg gegen Viktoria Berlin. 1800 Fans werden im ausverkauften Sportpark Eimsbüttel dabei sein. Unter ihnen auch eine der erfolgreichsten deutschen Spielerinnen aller Zeiten, die allerdings dem Gegner die Daumen drückt.

Ariane Hingst hat in ihrer Karriere fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Zwei WM- und vier EM-Titel, drei Mal Olympia-Bronze. Mittlerweile ist die 43-Jährige Geschäftsführerin der Viktoria-Frauen.

Aufstiegsspiele: HSV-Frauen treffen auf Viktoria Berlin

„Beim HSV hat sich im Verein einiges getan“, sagt die 174-fache Nationalspielerin und adelt die Hamburgerinnen. „Auf uns wartet eine Mannschaft, die sehr spielstark ist. Allerdings wird der Kopf eine sehr große Rolle spielen.“

So war es auch im Vorjahr, als der HSV im ersten Aufstiegsspiel die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam 1:0 bezwang, durch das 0:4 im Rückspiel aber alle Träume platzten. Dass überhaupt zwei Meister ihrer Regionalligen noch um den Aufstieg kämpfen müssen, stößt Hingst übel auf: „Das ist eine Vollkatastrophe. Du wirst Meister und darfst nicht aufsteigen.“

Einer darf. Wer, das wird sich am 18. Juni in Berlin entscheiden. Dort will der HSV seine bislang grandiose Saison krönen.