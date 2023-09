Von Mallorca bis München: Hier verbringen die HSV-Profis ihr freies Wochenende

Mit den Auswärtsspielen in Elversberg (16. September) und Osnabrück (22. September) geht es für den HSV nach der Länderspielpause weiter. Auf Reisen sind mehrere HSV-Profis und auch der Trainer allerdings schon vorher. Das freie Wochenende wird genutzt, um neue Kraft zu tanken. Einige hat es dabei für einen Kurztrip in den Süden gezogen.

Nach dem Training am Donnerstag hatte Tim Walter seine Mannschaft in ein langes freies Wochenende geschickt. Erst am Montag (15 Uhr) steht die nächste Einheit im Volkspark auf dem Programm. Für den Trainer die perfekte Gelegenheit, um mal wieder bei der Familien in München vorbeizuschauen. Seine Liebsten hatten ihn zuletzt in Hamburg besucht, nun hat er endlich die Zeit, um selbst mal wieder zu Hause vorbeizuschauen.

Viel Sonne für HSV-Profi Pherai – Reis ist bei der Familie

Walter tankt Kraft in München bei der Familie. Viele seiner Spieler machten es ihm nach und nahmen sich am Wochenende ebenfalls eine besondere Auszeit. Ludovit Reis schaute in seiner Heimat vorbei, traf sich unter anderem vor den Toren Amsterdams mit seinem Bruder zu einer Bootstour. Sein Landsmann Immanuel Pherai stieg sogar direkt in das Flugzeug und reiste zusammen mit seiner Freundin für einen Kurztrip nach Mallorca.

Am Strand von Nizza genießt William Mikelbrencis das freie Wochenende. Jean-Luc Dompé ist auf Heimatbesuch in Paris. Moritz Heyer und Jonas Meffert blieben hingegen im Norden. Das aber mit unterschiedlichen Zielen: Heyer reiste mit seiner Verlobten nach Sylt, für Meffert ging es zumindest am Freitag zurück in die alte Heimat nach Kiel. Dort war er beim Abschiedsspiel von Fin Bartels dabei.

Viel Zeit und viel Sonne – das sollte es am Ende für alle beim HSV an diesem Wochenende geben. Am Montag geht dann die Arbeit im Volkspark weiter. Mit neuer Kraft für die nächsten Aufgaben.