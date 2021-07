Vier Kandidaten! Wer wird HSV-Kapitän?

Spätestens in der kommenden Woche werden alle schlauer sein. Wer führt den HSV als Kapitän in die Saison? Behält Tim Leibold die Binde? Oder entscheidet sich Tim Walter für einen anderen? Vor dem Ligaauftakt bei Schalke 04 (23.7.) pokert der Trainer noch ein wenig.

Auf den ersten Blick ergibt sich in diesem Sommer ein gewohntes Bild. In allen drei Testspielen war Leibold Kapitän. Das dürfte auch bei der Saisoneröffnung am Samstag im Volkspark gegen den Schweizer Vizemeister FC Basel so sein – und wäre trotzdem noch keine Entscheidung.

Walter hat sich noch immer nicht entschieden, der Kandidatenkreis aber ist eher überschaubar. Leibold, dazu Sebastian Schonlau, vielleicht Toni Leistner oder Jonas Meffert. Das dürfte es gewesen sein. Zumal der Trainer dem Kapitänsamt ohnehin nicht die ganz große Bedeutung beimisst. Wichtig sei ihm vor allem, dass der Käpt’n für gewisse Grundwerte stehe, ließ er wissen: „Nicht jeder Spieler hat das Große und Ganze im Blick, mein Kapitän aber sollte das.“

Anfang kommender Woche soll die Entscheidung feststehen. Entweder bestimmt Walter den Käpt’n oder erstellt eine Auswahl und lässt die Profis wählen.