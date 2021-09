Es hatte sich bis kurz vor Transferschluss hingezogen, doch am Ende wurde auch dieses Thema noch im Volkspark geklärt. Das Kapitel Toni Leistner und der HSV ist nun auch offiziell beendet. Der noch bis zum 30. Juni 2022 laufende Vertrag des Verteidigers wurde aufgelöst. Leistner, der vor einer Woche zunächst freigestellt worden war, weil er sich mit seiner Reservistenrolle im Volkspark nicht anfreunden konnte, ist ab sofort gar kein HSV-Profi mehr.

„Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine Neue“, schrieb der Ex-Dresdner am Dienstagabend auf Twitter.

Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine Neue. Ich bin mit einem Ziel gekommen, aber leider haben wir dieses gemeinsam nicht erreicht. Spieler kommen, Spieler gehen doch der Verein mit den Fans bleibt. Vielen Dank HSV.#HSV #RAUTE #TSCHÜSS #BFG #TL37 pic.twitter.com/p7gbvMLfTH — Toni Leistner (@ToniLeistner) August 31, 2021

„Ich bin mit einem Ziel gekommen, aber leider haben wir dieses gemeinsam nicht erreicht. Spieler kommen, Spieler gehen doch der Verein mit den Fans bleibt. Vielen Dank HSV.“

Wie geht es nun für ihn weiter? Weil sein Vertrag noch vor dem Ende des Transfer-Periode aufgelöst wurde, ist Leistner als arbeitsloser Profi frei für andere Vereine und kann jederzeit bei einem neuen Klub unterschreiben. Entschieden ist aber noch nichts.

Das könnte Sie auch interessieren: Stotter-Start beim HSV – Walter kann auch anders

Nach MOPO-Informationen hat sich Leistner zusammen mit der Familie erst mal in den Urlaub verabschiedet. Dort will er sich Gedanken über die Zukunft machen und auf mögliche Interessenten warten. Zuletzt war der 31-Jährige mit Hansa Rostock in Verbindung gebracht worden. Eine Option ist das für Leistner allerdings nicht. Aus seinem Umfeld heißt es, dass er jetzt erst mal abwarten möchte. Klar ist nur, dass der Verteidiger seine Karriere auf jeden Fall fortsetzen will.