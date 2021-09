Mit sechs Punkten aus den ersten fünf Liga-Spielen hat der HSV mit Trainer Tim Walter einen Stotter-Start in die Saison hingelegt. Für die Verantwortlichen im Volkspark kein großes Problem. Ein paar mehr Punkte auf dem Konto hätten es natürlich schon sein dürfen, doch grundsätzlich sieht man das Team auf dem richtigen Weg.

Als Grund für die bislang überschaubare Punktausbeute wird gerne unter anderem darauf hingewiesen, dass die Mannschaft noch mehr Zeit braucht, um das neue Spielsystem von Walter zu verinnerlichen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das nicht immer so sein muss. Mit Kiel und Stuttgart ist Walter unter ähnlichen Bedingungen gestartet. In beiden Mannschaften gab es jeweils größere Veränderungen und wenig Zeit, um sich bis zum Saisonstart einzuspielen. Der Start lief trotzdem besser.

Mit Stuttgart und Kiel war Walters Start besser

Mit dem VfB stand Walter nach dem fünften Spieltag mit elf Zählern auf Platz zwei der Tabelle und auch mit Kiel waren es nach fünf Spielen immerhin acht Punkte. Heißt im Klartext: Auch wenn sich die Mannschaft erst an die Spielidee von Walter gewöhnen muss, kann man trotzdem einen besseren Start hinlegen. Am Ende ist es wohl nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch der Qualität.